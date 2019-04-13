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Максим Виторган закрутил роман с таинственной блондинкой

Известный актёр Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак уже закрутил роман с таинственной блондинкой. Об этом на своих страницах сообщает портал «7days», ссылаясь на информацию, полученную из анонимных источников.

Максим Виторган закрутил роман с таинственной блондинкой


Максим Виторган, как считают его фанаты, уже закрутил роман с таинственной блондинкой, рядом с которой чувствует себя счастливым мужчиной. Об этом пишут СМИ, утверждающие, что очевидцы видели, как светился и улыбался рядом с новой возлюбленной актёр. Поклонники, узнав о том, что их кумир наконец решился на новые отношения после разрыва с Ксенией Собчак, обрадовались.

Максим Виторган закрутил роман с таинственной блондинкой


Фолловеры в Сети теперь активно обсуждают то, кем же окажется та самая таинственная блондинка, а также надеются, что в скором времени Максим Виторган официально объявит о начале нового романа, показав совместную с новой возлюбленной фотографию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:16

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