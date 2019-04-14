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Сын Лазарева «анонсировал» шоу отца исполнением песни бременских музыкантов

Сергей Лазарев готовит к выпуску шоу «Ну-ка, все вместе». Пятилетний сын артиста Никита помог звездному отцу с анонсом программы, исполнив песню бременских музыкантов. Поклонников восхитили вокальные способности малыша.
Сын Лазарева «анонсировал» шоу отца исполнением песни бременских музыкантов

Лазарев обнародовал соответствующее видео в Instagram-аккаунте, назвав его лучшим анонсом своего шоу. Судя по ролику, сын знаменитости, облаченный в футболку с фотографией своего отца, очень старался хорошо исполнить песенку бременских музыкантов, но в конце чуть сбился и даже немного засмущался. Однако присутствующие за кадром слушатели наградили маленького артиста восторженными аплодисментами.

Поклонники Лазарева тоже не остались равнодушными к вокальным способностям его наследника. Мальчика с «ангельским лицом» назвали «будущей звездой». Фолловеры отметили, они даже не сомневались, что у знаменитости вырастет талантливый сын, ведь у него есть у кого поучиться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 01:30

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