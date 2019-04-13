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Врачи назвали 9 схожих с аутизмом состояний ребенка

Группа врачей из США после проведения исследования назвала 9 состояний ребенка, которые схожи с признаками аутизма. Американская психиатрическая ассоциация предоставила эти данные сотрудникам СМИ.
Врачи назвали 9 схожих с аутизмом состояний ребенка

Аутизм это болезненное состояние психики, погружённость человека в себя, стремление уйти от контактов с окружающим миром. Чаще всего он возникает в раннем детстве. Некоторые симптомы легко спутать с обсессивно-компульсивным расстройством. Главное отличие в том, что люди с ОКР чувствуют себя дискомфортно, мучаются и беспокоятся. К тому же оно может появиться и у взрослого.

При социопатии личность нарушает или игнорирует права людей и отказывается соответствовать нормам общества, что делает его похожим с аутизмом. Однако аутист никогда не будет использовать любые методы, чтобы достичь корыстной цели.

Шизофрения - это психическое расстройство. У людей, страдающих этим заболеванием, начинаются галлюцинации и бред. Чаще всего оно диагностируется у стариков. Сразу за ним биполярное аффективное расстройство, из-за которого резко меняется настроение. Во время подобных эпизодов человек может совершать непредсказуемые действия, но это лечится.

Генерализованное тревожное расстройство характеризуется общей устойчивой тревогой, не связанной с определёнными объектами или ситуациями. Различие с аутизмом в том, что оно чаще встречается и поражает в основном женщин.

Также в данном перечне оказались нарушения обучения. Дети с аутизмом испытывают трудности с учебой, но при желании они способны сосредоточить свое внимание и понять тему. У людей, страдающих СДВГ, возникает гиперактивность, импульсивность и трудности с фокусировкой, однако для аутистов это будет утешительным.

Последними в списке стали посттравматическое стрессовое расстройство и Синдром Туретта. Во время первого снятся кошмары и присутствует чувство отчуждённости, а второму типично пожимание плечами и хрип.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:04

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