Россияне считают надежность основным критерием при выборе авто





Водители считают надежным транспортное средство, способное работать без изъянов на протяжении 3-4 лет. Подбирая себе авто, 47% респондентов, как показал опрос, руководствуются публикациями в профильных изданиях. Практически треть россиян предпочитает доверять в этом вопросе собственному опыту и ориентируется на личные ощущения. 10% автолюбителей при покупке машины прислушивается к советам знакомых, а 9% водителей – к рекомендациям таксистов.По мнению экспертов, приобретение автомобиля является индивидуальным делом каждого, не терпящем посторонних вмешательств. Некоторые люди не воспринимают модели определенного бренда, а кому-то требуется «старье» для перепродажи после 30 000 км пробега. Нередко на выбор авто влияет цветовое решение и дизайн, вид которых заставляет человека забыть о качестве и надежности покупаемого ТС.