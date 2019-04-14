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Россияне считают надежность основным критерием при выборе авто

Большинство россиян при выборе новой машины ориентируются на ее надежность. Эксперты сайта «За Рулем» провели опрос, чтобы узнать, на основе чего автомобиль судят по данному критерию.
Россияне считают надежность основным критерием при выборе авто

Водители считают надежным транспортное средство, способное работать без изъянов на протяжении 3-4 лет. Подбирая себе авто, 47% респондентов, как показал опрос, руководствуются публикациями в профильных изданиях. Практически треть россиян предпочитает доверять в этом вопросе собственному опыту и ориентируется на личные ощущения. 10% автолюбителей при покупке машины прислушивается к советам знакомых, а 9% водителей – к рекомендациям таксистов.

По мнению экспертов, приобретение автомобиля является индивидуальным делом каждого, не терпящем посторонних вмешательств. Некоторые люди не воспринимают модели определенного бренда, а кому-то требуется «старье» для перепродажи после 30 000 км пробега. Нередко на выбор авто влияет цветовое решение и дизайн, вид которых заставляет человека забыть о качестве и надежности покупаемого ТС.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 00:13

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