Роман Гриценко не признаётся в разрыве отношений с Евгенией Шестаковой





Роман Грицеко, несмотря на появившиеся в Сети слухи, не признаётся в разрыве отношений с Евгенией Шестаковой. Молодого человека не смущает даже тот факт, что девушка в своём Instagram открыто заявила о расставании с экс-участником «Дома-2», показав, каким способом решила справиться с переживаниями по этому поводу.Евгения Шестакова отказалась от привычного сценария поведения девушек, расстающихся с возлюбленным, и вместо смены причёски приобрела новый автомобиль. Сам же Роман Гриценко тщательно избегает слова «расстались», утверждая, что в их с Евгенией Шестаковой отношениях временные трудности.