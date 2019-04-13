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Роман Гриценко не признаётся в разрыве отношений с Евгенией Шестаковой

Экс-участник скандального проекта «Дом-2» Роман Гриценко не признаётся в разрыве отношений с Евгенией Шестаковой. Сама же девушка не скрывает, что пережить расставание решила в автосалоне, где уже купила себе новый автомобиль.

Роман Гриценко не признаётся в разрыве отношений с Евгенией Шестаковой


Роман Грицеко, несмотря на появившиеся в Сети слухи, не признаётся в разрыве отношений с Евгенией Шестаковой. Молодого человека не смущает даже тот факт, что девушка в своём Instagram открыто заявила о расставании с экс-участником «Дома-2», показав, каким способом решила справиться с переживаниями по этому поводу.

Роман Гриценко не признаётся в разрыве отношений с Евгенией Шестаковой


Евгения Шестакова отказалась от привычного сценария поведения девушек, расстающихся с возлюбленным, и вместо смены причёски приобрела новый автомобиль. Сам же Роман Гриценко тщательно избегает слова «расстались», утверждая, что в их с Евгенией Шестаковой отношениях временные трудности.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:09

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