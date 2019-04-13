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Сергей Жуков порадовал поклонников совместным снимком с Наталией Орейро

Сергей Жуков порадовал поклонников, опубликовав в Instagram совместный снимок с уругвайской актрисой и певицей Наталией Орейро. Лидер популярной группы «Руки вверх!» назвал встречу со звездой фильма «В ритме танго» встречей «космического масштаба».

Сергей Жуков порадовал поклонников совместным снимком с Наталией Орейро

Знаменитый исполнитель в личном аккаунте Instagram разместил кадр, где он позирует вместе с Наталией Орейро. Музыкант на фото запечатлен смеющимся, а вот певица мастерски изображает удивление. Артисты выглядят очень стильными в кадре. В комментарии Сергей Жуков отметил, что 12 апреля, в День космонавтики – «Космического масштаба встречи:)». Он поблагодарил коллегу по цеху за общение и творческие идеи, возникшие во время беседы.

Поклонники исполнителя положительно оценили публикацию кумира, пытаясь угадать, чего же ожидать от этой редкой встречи двух талантов: «Хотим дуэт!», «Два наилюбимейших артиста вместе на фото».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:14

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