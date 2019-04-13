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Юлия Проскурякова удивлена силой воли Аллы Пугачевой

Российская поп-певица Юлия Проскурякова стала участницей последнего выпуска шоу «Секрет на миллион», посвященного Алле Пугачевой в честь ее грядущего юбилея. Она отметила, что удивлена силой воли Примадонны.
Юлия Проскурякова удивлена силой воли Аллы Пугачевой

Уже через пару дней, 15 апреля, эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева отметит свой 70-й день рождения. За свою жизнь она многого добилась в музыкальной карьере. Относительно личной жизни, знаменитость пять раз была замужем. Первый раз она вступила в брак в 20 лет с цирковым артистом Миколасом Орбакасом, которому родила дочь Кристину Орбакайте. Ее следующим мужем стал кинорежиссер Александр Стефанович, а потом музыкальный продюсер Евгений Болдин. Исполнитель Филипп Киркоров также брал в жены российскую Примадонну, но после 11 лет супружеской жизни они приняли решение расстаться. Нынешним избранником звезды является 42-летний юморист Максим Галкин, с которым она воспитывает двух общих детей Елизавету и Гарри.

Последний выпуск телевизионного шоу «Секрет на миллион» посвятили Алле Пугачевой в честь ее юбилея. На программу пришла 36-летняя Юлия Проскурякова, которая близко дружит с семьей именинницы. Она рассказала о строгой системе питания, которой придерживается знаменитость уже несколько лет. Она может приготовить близким людям невероятно вкусное блюдо, но сама и не притронется к нему. Певица акцентировала, что у артистки очень большая сила воли и мотивация.

Правильное питание и активный образ приносят положительный результат. На данный момент Алла Пугачева очень хорошо выглядит. Недавно она призналась, что с помощью диеты не только попрощалась с лишним весом, но и улучшила состояние здоровья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:00

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