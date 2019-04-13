Юлия Проскурякова удивлена силой воли Аллы Пугачевой

Уже через пару дней, 15 апреля, эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева отметит свой 70-й день рождения. За свою жизнь она многого добилась в музыкальной карьере. Относительно личной жизни, знаменитость пять раз была замужем. Первый раз она вступила в брак в 20 лет с цирковым артистом Миколасом Орбакасом, которому родила дочь Кристину Орбакайте. Ее следующим мужем стал кинорежиссер Александр Стефанович, а потом музыкальный продюсер Евгений Болдин. Исполнитель Филипп Киркоров также брал в жены российскую Примадонну, но после 11 лет супружеской жизни они приняли решение расстаться. Нынешним избранником звезды является 42-летний юморист Максим Галкин, с которым она воспитывает двух общих детей Елизавету и Гарри.Последний выпуск телевизионного шоу «Секрет на миллион» посвятили Алле Пугачевой в честь ее юбилея. На программу пришла 36-летняя Юлия Проскурякова, которая близко дружит с семьей именинницы. Она рассказала о строгой системе питания, которой придерживается знаменитость уже несколько лет. Она может приготовить близким людям невероятно вкусное блюдо, но сама и не притронется к нему. Певица акцентировала, что у артистки очень большая сила воли и мотивация.Правильное питание и активный образ приносят положительный результат. На данный момент Алла Пугачева очень хорошо выглядит. Недавно она призналась, что с помощью диеты не только попрощалась с лишним весом, но и улучшила состояние здоровья.