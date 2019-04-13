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Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с Ольгой Бузовой

Известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. С его слов, сейчас творчество Примадонны в разы уступает тому, что исполняет молодая певица.

Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с Ольгой Бузовой


В честь юбилея Аллы Борисовны Пугачёвой на телеэкраны российских зрителей вышло множество передач о жизни и творчестве знаменитой певицы. Особенно на их фоне выделяется выпуск «Выход в люди», когда в студию Леонида Закошанского пожаловал журналист Сергей Соседов, который сравнил Аллу Пугачёву с Ольгой Бузовой.

Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с Ольгой Бузовой


Со слов музыкального критика, он не понимает, почему в 70 лет уважаемая и такая популярная певица исполняет песни с нотками «гопника». Кроме того, Сергей Соседов даже не побоялся заявить, что сейчас репертуар Ольги Бузовой кажется ему более приемлемым, нежели то, что исполняет Алла Пугачёва.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:37

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