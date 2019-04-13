Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с Ольгой Бузовой





В честь юбилея Аллы Борисовны Пугачёвой на телеэкраны российских зрителей вышло множество передач о жизни и творчестве знаменитой певицы. Особенно на их фоне выделяется выпуск «Выход в люди», когда в студию Леонида Закошанского пожаловал журналист Сергей Соседов, который сравнил Аллу Пугачёву с Ольгой Бузовой.Со слов музыкального критика, он не понимает, почему в 70 лет уважаемая и такая популярная певица исполняет песни с нотками «гопника». Кроме того, Сергей Соседов даже не побоялся заявить, что сейчас репертуар Ольги Бузовой кажется ему более приемлемым, нежели то, что исполняет Алла Пугачёва.