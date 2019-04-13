Нюша и ее муж трогательно поздравили отца певицы с днем рождения
Певица Нюша обнародовала в Instagram-аккаунте трогательный пост, посвященный своему отцу Владимиру Шурочкину. 12 апреля экс-участник «Ласкового мая» отпраздновал 53-летие. Не забыл поздравить именинника и его зять Игорь Сивов.
Супруг артистки написал в личном микроблоге, что очень уважает Шурочкина. Сивов считает отца избранницы одним из важнейших людей в своей жизни, так как благодаря ему он видит рядом с собой возлюбленную. Муж Нюши пожелал имениннику здоровья и творческих свершений. Он выразил благодарность артисту за любовь к дочери.
В поздравительном посте, посвященном 53-летию отца, певица призналась, что хотела бы видеть родного человека всегда «счастливым и беззаботным». Знаменитость отметила, у нее не хватит слов, чтобы описать силу ее любви к родителю.
Отец и мать Нюши развелись, когда ей исполнилось всего два года, однако она никогда не была обделена их вниманием. Шурочкин много времени проводил с дочерью, а теперь вместе со второй супругой Оксаной помогает ей строить музыкальную карьеру. У певицы прекрасные отношения с мачехой и сводными сестрой и братом.
Супруг артистки написал в личном микроблоге, что очень уважает Шурочкина. Сивов считает отца избранницы одним из важнейших людей в своей жизни, так как благодаря ему он видит рядом с собой возлюбленную. Муж Нюши пожелал имениннику здоровья и творческих свершений. Он выразил благодарность артисту за любовь к дочери.
В поздравительном посте, посвященном 53-летию отца, певица призналась, что хотела бы видеть родного человека всегда «счастливым и беззаботным». Знаменитость отметила, у нее не хватит слов, чтобы описать силу ее любви к родителю.
Отец и мать Нюши развелись, когда ей исполнилось всего два года, однако она никогда не была обделена их вниманием. Шурочкин много времени проводил с дочерью, а теперь вместе со второй супругой Оксаной помогает ей строить музыкальную карьеру. У певицы прекрасные отношения с мачехой и сводными сестрой и братом.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:34