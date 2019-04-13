Facebook оплачивает дорогостоящую охрану своего основателя
Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook оплачивает дорогостоящую охрану своего основателя Марка Цукерберга. На это было потрачено около 20 млн долларов.
В 2004 году Марк Цукерберг вместе с соседями по комнате во время учебы в Гарвардском университете основал соцсеть Facebook, которая быстро набрала популярность. Ранее сообщалось, что он работает за символичную плату в один доллар. Однако не учитывалось, что компания оплачивает все расходы генерального директора, чтоб облегчить ему трудовую деятельность.
К примеру, около 2,6 млн. ушло на личный воздушный транспорт Цукерберга. С каждым годом расходы на его безопасность становятся выше. Если в 2016 году на это было потрачено 5,1 млн, то в следующем - уже 7,6 млн. долларов, сообщает интернет-издание "Слово и Дело".
Телевизионный канал CNBC, который обнародовал эту информацию, предполагает, что участившиеся скандалы вокруг компании провоцирует именно увеличение выделенных средств Марку Цукербергу.
В 2004 году Марк Цукерберг вместе с соседями по комнате во время учебы в Гарвардском университете основал соцсеть Facebook, которая быстро набрала популярность. Ранее сообщалось, что он работает за символичную плату в один доллар. Однако не учитывалось, что компания оплачивает все расходы генерального директора, чтоб облегчить ему трудовую деятельность.
К примеру, около 2,6 млн. ушло на личный воздушный транспорт Цукерберга. С каждым годом расходы на его безопасность становятся выше. Если в 2016 году на это было потрачено 5,1 млн, то в следующем - уже 7,6 млн. долларов, сообщает интернет-издание "Слово и Дело".
Телевизионный канал CNBC, который обнародовал эту информацию, предполагает, что участившиеся скандалы вокруг компании провоцирует именно увеличение выделенных средств Марку Цукербергу.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:27