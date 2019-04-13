АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Facebook оплачивает дорогостоящую охрану своего основателя

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook оплачивает дорогостоящую охрану своего основателя Марка Цукерберга. На это было потрачено около 20 млн долларов.
Facebook оплачивает дорогостоящую охрану своего основателя

В 2004 году Марк Цукерберг вместе с соседями по комнате во время учебы в Гарвардском университете основал соцсеть Facebook, которая быстро набрала популярность. Ранее сообщалось, что он работает за символичную плату в один доллар. Однако не учитывалось, что компания оплачивает все расходы генерального директора, чтоб облегчить ему трудовую деятельность.

К примеру, около 2,6 млн. ушло на личный воздушный транспорт Цукерберга. С каждым годом расходы на его безопасность становятся выше. Если в 2016 году на это было потрачено 5,1 млн, то в следующем - уже 7,6 млн. долларов, сообщает интернет-издание "Слово и Дело".

Телевизионный канал CNBC, который обнародовал эту информацию, предполагает, что участившиеся скандалы вокруг компании провоцирует именно увеличение выделенных средств Марку Цукербергу.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские исследователи не выявили
Иосиф Оганесян намерен сохранить брак с
Эксперты развенчали миф о том, что
Сергей Жуков порадовал поклонников
Роман Гриценко не признаётся в разрыве
Юлия Проскурякова удивлена силой воли
Французские ученые обнаружили в составе
Сергей Соседов сравнил Аллу Пугачёву с
Нюша и ее муж трогательно поздравили
«Тянет на поиск приключений»: Роза
Facebook оплачивает дорогостоящую
Ученые смогли сделать соленую пищу
Дочь Алсу не стала финалисткой шоу
Аналитики назвали ТОП-5 необычных
Компания Motorola предложила лучшие
Модель Белла Хадид показала подписчикам
Ольга Бузова выбрала карьеру в ущерб
Венгерская версия пикапа LADA Granta
Руководство «Дома-2» деньгами может
Врачи рассказали о болезнях, которые
Кристина Асмус показала поклонникам
В Москве владелец иномарки погиб в ДТП
Ольга Орлова может уйти из «Дома-2» в
Американский исследователь обнаружил на
Ученые объяснили, как можно
Курбан Омаров стыдится поведения пьяной
Любовь Толкалина рассказала о проблемах
Представлен ТОП-5 самых продаваемых в
Анастасия Волочкова назвала критикующих
Из старой советской пушки сделали новое
Просмотреть все новости