Компания Biostar рассказала, какие модели видеокарт подделывают





Речь идет о видеокартах GeForce GT610 и GT740, а также модели GeForce G210. Тайваньский производитель предупредил пользователей о том, что мошенники продают подделки по меньшей стоимости, чем оригинальная версия видеокарт. Это первый признак, по которому можно отличить подделку. Также следует обратить внимание на коробку товара. Если перед потенциальным покупателем упаковка, которая имеет более бледный цвет фона и иное расположение элементов дизайна, то можно сделать вывод, что это «фальшивка».Компания Biostar опубликовала фотографии, на которых показала все различия между оригинальными и поддельными упаковками. Тайваньский производитель настоятельно рекомендует приобретать видеокарты указанных моделей в официальных магазинах. Несмотря на то, что эти модели являются довольно старыми, они пользуются спросом. Поэтому мошенники и зарабатывают на невнимательных покупателях, предлагая им подделку по более низкой стоимости.