Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств





Смартфоны Motorola из коробки поставляются с обычными тремя виртуальными кнопками. Для перехода на виджеты следует открыть приложение Moto, установленное на аппарате, одним касанием и включить навигацию. В результате пользователю откроется краткое руководство к использованию значков.Для возвращения домой достаточно коснуться панели в нижней части дисплея. Перейти к списку приложений поможет легкое прикосновение к любому месту экрана и протягивание вверх. При желании просмотреть недавно открытые программы и войти в многозадачность нужно сделать короткое движение вверх от виртуальной панели, что перенесет в соответствующую функцию Android 9 Pie.Переключаться между двумя последними используемыми приложениями можно, проведя пальцем вправо. Движение влево вернет в исходное положение. Для доступа к голосовому помощнику Google Assistant достаточно удерживать однокнопочную навигационную панель.