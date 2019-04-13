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Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств
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Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств

Компания Motorola вслед за Google, отказавшейся от трехкнопочной навигации Android в пользу виджетов на Pixel 3, представила собственные улучшенные жесты управления. Они легко запоминаются и являются последовательными.
Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств

Смартфоны Motorola из коробки поставляются с обычными тремя виртуальными кнопками. Для перехода на виджеты следует открыть приложение Moto, установленное на аппарате, одним касанием и включить навигацию. В результате пользователю откроется краткое руководство к использованию значков.

Для возвращения домой достаточно коснуться панели в нижней части дисплея. Перейти к списку приложений поможет легкое прикосновение к любому месту экрана и протягивание вверх. При желании просмотреть недавно открытые программы и войти в многозадачность нужно сделать короткое движение вверх от виртуальной панели, что перенесет в соответствующую функцию Android 9 Pie.

Переключаться между двумя последними используемыми приложениями можно, проведя пальцем вправо. Движение влево вернет в исходное положение. Для доступа к голосовому помощнику Google Assistant достаточно удерживать однокнопочную навигационную панель.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:53

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