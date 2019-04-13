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Ольга Бузова может остаться одинокой и бездетной из-за желания доминировать

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова может остаться одинокой и бездетной из-за своего непреодолимого желания доминировать и быть первой во всём. Такое мнение высказали психологи, проанализировавшие ситуацию с её личной жизнью.

Ольга Бузова может остаться одинокой и бездетной из-за желания доминировать


Ольга Бузова после тяжёлого развода с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым так и не смогла ни разу построить нормальные отношения ни с одним из ухажёров. Несмотря на то, что звезда много раз намекала фанатам в Сети на появление в жизни молодого человека, в бурный роман такие симпатии не переросли. Теперь же, как пишет портал «ВладТайм», психологи и вовсе пророчат Ольге Бузовой одиночество и бездетность, причиной чего станет её желание доминировать и быть во всём первой.

Ольга Бузова может остаться одинокой и бездетной из-за желания доминировать


Фанаты согласились с мнением специалистов насчёт того, что ведущая «Дома-2» слишком любит внимание и не готова в отношениях признавать власть мужчины над собой, но в то же время не исключают, что звезда сможет встретить человека, которого полюбит всем сердцем и позволит ему стать главой семьи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:45

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