Аналитики назвали ТОП-5 необычных автомобилей, попавших в книгу рекордов Гиннеса





Лидером рейтинга стал самый дорогой автомобиль на планете - Ferrari 250 GTO, построенный в 1963 году. Легендарный спорткар, победивший в Tour De France купил на аукционе генеральный директор WeatherTech за 70 000 000 долларов, ставшую рекордной. Всего таких моделей было выпущено 39.Второе место самых неординарных машин досталось 30-метровому лимузину, созданному в 1991 году Джейем Орбергом. Этот экземпляр оказался самым длинным во всем мире. Авто имеет 26 колес, 12 осей и два двигателя от Cadillac. В салоне 10-тонного шоу-лимузина есть даже бассейн с подогревом, а на крыше модели имеется вертолетная площадка.На третьем месте в списке расположился «американец», созданный компанией Commuter Cars. Экземпляр был зафиксирован в книге рекордов Гиннеса как самый узкий автомобиль на планете. Его ширина равна 99 см, длина составляет 257 см, вес – 1430 кг. Модель разгоняется до первой сотни за 4 с при помощи двух электрических двигателей. Этот рекордсмен стоит около 108 000 долларов.Четвертое место, по оценке автоэкспертов, по достоинству занимает самый крошечный автомобиль - Peel P50 с тремя колесами и одной дверью. В машине может поместиться только один взрослый человек и его сумка. Длина модели – 134 см, ширина – 99 см, а высота составляет 120 см. Вес «крохи» равен 59 кг.Рейтинг замыкает наиболее «прожорливая» модель. Речь идет о Bentley Meteor, расходующей на 100 км пути 117 л бензина, 16 л трансмиссионного масла, около 57 л моторного масла и 64 л воды, использующейся для охлаждения. Такой «бешеный» расход связан с авиационным 27-литровым агрегатом V12 от Spitfire. Иномарка доступна на аукционе всего за 800 000 долларов.