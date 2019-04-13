Ученые смогли сделать соленую пищу менее вредной





Ученые утверждают, что даже при снижении этих компонентов на четверть, блюда сохраняют свой привычный вкус, но вред для здоровья становится существенно ниже. Профессор Кэролин Росс, которая руководила данным исследованием, рассказала об этом подходе. Ученые комбинировали смеси солей и добавляли хлорид калия или кальция. По словам Росс, на организм человека эти соли не оказывают вредного воздействия, но сложность в том, что они невкусные.В процессе проведения эксперимента ученые проводили дегустации с добровольцами и использовали специальный прибор для тестирования, который называется «электронный язык». Они пытались выяснить, сколько к хлориду натрия можно добавить замещающих солей, чтобы это не отражалось на вкусе блюда. Дегустаторы пробовали солевые растворы с разными пропорциями хлоридов и томатный подсоленный суп. В результате было найдено идеальное сочетание солей: хлорид калия – 1,6%, кальция - 2%, и натрия – 96,4%.Ранее японские ученые заявили о том, что поваренная соль несет смертельную опасность для людей. Употребление NaCl с последующим скапливанием в организме хлорида натрия приводит к возникновению проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Кроме этого, возрастает нагрузка на нервную систему и развивается гипертония.