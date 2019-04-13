Руководство «Дома-2» деньгами может задержать Сашу Черно на проекте





Саша Черно и Иосиф Оганесян действительно находятся на грани развода. Это зрители поняли, когда узнали о том, что девушка уже собрала свои вещи в чемоданы и не намерена мириться с супругом. По мнению публики, руководство «Дома-2» деньгами может попытаться задержать скандальную Черно на проекте, ведь присутствие девушки в периметре приносит реалити-шоу высокие рейтинги.Некоторые фолловеры в Сети уже предположили, что девушку может устроить сумма около пары миллионов рублей, ведь сама она давно признавалась, что по уши находится в долгах. Несмотря на возможные попытки руководства «Дома-2» удержать Сашу Черно деньгами, отдельные фанаты подозревают, что участнице надоели ужасные условия на проекте, а потому она решительно настроена уйти.