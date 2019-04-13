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Руководство «Дома-2» деньгами может задержать Сашу Черно на проекте

Руководство «Дома-2» деньгами может попытаться задержать скандальную участницу Сашу Черно на проекте. Зрители полагают, что именно круглая сумма в несколько миллионов заставит девушку передумать разводиться с Иосифом Оганесяном и продолжить приносить телестройке хорошие рейтинги.

Руководство «Дома-2» деньгами может задержать Сашу Черно на проекте


Саша Черно и Иосиф Оганесян действительно находятся на грани развода. Это зрители поняли, когда узнали о том, что девушка уже собрала свои вещи в чемоданы и не намерена мириться с супругом. По мнению публики, руководство «Дома-2» деньгами может попытаться задержать скандальную Черно на проекте, ведь присутствие девушки в периметре приносит реалити-шоу высокие рейтинги.

Руководство «Дома-2» деньгами может задержать Сашу Черно на проекте


Некоторые фолловеры в Сети уже предположили, что девушку может устроить сумма около пары миллионов рублей, ведь сама она давно признавалась, что по уши находится в долгах. Несмотря на возможные попытки руководства «Дома-2» удержать Сашу Черно деньгами, отдельные фанаты подозревают, что участнице надоели ужасные условия на проекте, а потому она решительно настроена уйти.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:30

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