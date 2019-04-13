Венгерская версия пикапа LADA Granta Cross «засветилась» на первом рендере
Венгерские дизайнеры из салона X-Tomi Design, занимающиеся созданием виртуальных рендеров авто, обратили внимание на российские модели. Специалисты разработали рендер Lada Granta Cross в пикап-варианте и представили его в Сети.
Виртуальный автомобиль «получил» уникальный экстерьер. Внимание привлекает объемная грузовая платформа и кабина с двумя дверями. Передней части кузова пикапа дизайнеры придали фирменный Х-образный стиль «АвтоВАЗа», а пластиковый обвес скопировали с универсала Granta Cross.
Подобной модели в линейке Lada не существует, и эксперты сомневаются, что отечественная компания решится на ее выпуск. Россияне предложили похожую машину, но выполненную в более утилитарном образе (ВИС-2349). Автомобиль, построенный на бортовой архитектуре, оценен в 648 500 рублей.
Виртуальный автомобиль «получил» уникальный экстерьер. Внимание привлекает объемная грузовая платформа и кабина с двумя дверями. Передней части кузова пикапа дизайнеры придали фирменный Х-образный стиль «АвтоВАЗа», а пластиковый обвес скопировали с универсала Granta Cross.
Подобной модели в линейке Lada не существует, и эксперты сомневаются, что отечественная компания решится на ее выпуск. Россияне предложили похожую машину, но выполненную в более утилитарном образе (ВИС-2349). Автомобиль, построенный на бортовой архитектуре, оценен в 648 500 рублей.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:42