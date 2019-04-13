Модель Белла Хадид показала подписчикам снимки с отдыха посреди океана

Бэлла Хадид написала, что катается на гидроцикле, однако где именно отдыхает - не уточнила. Фолловеры оценили купальный наряд 22-летней знаменитости и отметили, что у нее шикарная фигура. Также поклонники были впечатлены естественной красотой американской модели, ведь на сэлфи она позирует без макияжа.В конце марта лицо модного дома Bulgari опубликовала фото с музыкантом The Weeknd. Пара неоднократно попадала в объективы папарацци во время свиданий в Нью-Йорке. Хадид редко рассказывает поклонникам о своей личной жизни, поэтому этот снимок произвел настоящий фурор. За считанные часы он набрал множество лайков и комментариев. Подписчики рады тому, что Абель Тесфайе и американская супермодель летом прошлого года вновь решили воссоединиться.