Модель Белла Хадид показала подписчикам снимки с отдыха посреди океана
В микроблоге Instagram популярная модель Белла Хадид показала подписчикам снимки, сделанные во время отдыха посреди океана. Американская знаменитость позирует в красном откровенном купальнике и спасательном жилете.
Бэлла Хадид написала, что катается на гидроцикле, однако где именно отдыхает - не уточнила. Фолловеры оценили купальный наряд 22-летней знаменитости и отметили, что у нее шикарная фигура. Также поклонники были впечатлены естественной красотой американской модели, ведь на сэлфи она позирует без макияжа.
В конце марта лицо модного дома Bulgari опубликовала фото с музыкантом The Weeknd. Пара неоднократно попадала в объективы папарацци во время свиданий в Нью-Йорке. Хадид редко рассказывает поклонникам о своей личной жизни, поэтому этот снимок произвел настоящий фурор. За считанные часы он набрал множество лайков и комментариев. Подписчики рады тому, что Абель Тесфайе и американская супермодель летом прошлого года вновь решили воссоединиться.
Бэлла Хадид написала, что катается на гидроцикле, однако где именно отдыхает - не уточнила. Фолловеры оценили купальный наряд 22-летней знаменитости и отметили, что у нее шикарная фигура. Также поклонники были впечатлены естественной красотой американской модели, ведь на сэлфи она позирует без макияжа.
В конце марта лицо модного дома Bulgari опубликовала фото с музыкантом The Weeknd. Пара неоднократно попадала в объективы папарацци во время свиданий в Нью-Йорке. Хадид редко рассказывает поклонникам о своей личной жизни, поэтому этот снимок произвел настоящий фурор. За считанные часы он набрал множество лайков и комментариев. Подписчики рады тому, что Абель Тесфайе и американская супермодель летом прошлого года вновь решили воссоединиться.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:51