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Ольга Орлова может уйти из «Дома-2» в декрет

Популярная ведущая и певица Ольга Орлова может уйти из «Дома-2» в декрет уже очень скоро. В этом знаменитость заподозрили пользователи Сети, считающие, что она может быть беременна.

Ольга Орлова может уйти из «Дома-2» в декрет


Ольга Орлова недавно намекала на скорое закрытие нашумевшей телестройки, а теперь её собственные фанаты говорят о том, что певица может уйти из «Дома-2» в декрет. На мысли о возможной беременности звезды публику натолкнули сразу несколько её постов в Instagram. Первым Орлова тонко намекнула на то, что в будущем она найдёт на кого примерить мини-валеночки, а позже призналась в Сети, что её правильное питание сорвалось в тот момент, когда вдруг захотелось покушать сосисок.

Ольга Орлова может уйти из «Дома-2» в декрет


Ольга Орлова, как считают фанаты, в скором времени вовсе покинет «Дом-2» ради декрета. Несмотря на подобные слухи, никаких прямых доказательств беременности звезды ни у кого пока нет.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:08

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