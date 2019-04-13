Ольга Орлова может уйти из «Дома-2» в декрет





Ольга Орлова недавно намекала на скорое закрытие нашумевшей телестройки, а теперь её собственные фанаты говорят о том, что певица может уйти из «Дома-2» в декрет. На мысли о возможной беременности звезды публику натолкнули сразу несколько её постов в Instagram. Первым Орлова тонко намекнула на то, что в будущем она найдёт на кого примерить мини-валеночки, а позже призналась в Сети, что её правильное питание сорвалось в тот момент, когда вдруг захотелось покушать сосисок.Ольга Орлова, как считают фанаты, в скором времени вовсе покинет «Дом-2» ради декрета. Несмотря на подобные слухи, никаких прямых доказательств беременности звезды ни у кого пока нет.