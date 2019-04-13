В Москве владелец иномарки погиб в ДТП из-за уходящего от погони водителя
В Москве ночью 13 апреля водитель каршерингового автомобиля Mercedes GLC, пытаясь скрыться от полицейской погони, устроил ДТП. Жертвой смертельной аварии стал владелец Hyundai Solaris, погибший на месте.
Инцидент случился на проспекте Университетском, недалеко от перекрестка с улицей Менделеевской. Мужчина, управлявший каршеринговым авто, пытался уйти от погони машины ДПС. Немецкий внедорожник промчался на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris. От сильного удара корейский автомобиль выскочил на обочину и снес опору освещения. Владелец иномарки умер от полученных травм на месте ДТП.
Водитель Mercedes скрылся. Пассажирка каршеринговой машины пребывала в шоковом состоянии. Женщина серьезно не пострадала, но ее доставили в больницу для обследования.
Инцидент случился на проспекте Университетском, недалеко от перекрестка с улицей Менделеевской. Мужчина, управлявший каршеринговым авто, пытался уйти от погони машины ДПС. Немецкий внедорожник промчался на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris. От сильного удара корейский автомобиль выскочил на обочину и снес опору освещения. Владелец иномарки умер от полученных травм на месте ДТП.
Водитель Mercedes скрылся. Пассажирка каршеринговой машины пребывала в шоковом состоянии. Женщина серьезно не пострадала, но ее доставили в больницу для обследования.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:10