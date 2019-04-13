В Москве владелец иномарки погиб в ДТП из-за уходящего от погони водителя





Инцидент случился на проспекте Университетском, недалеко от перекрестка с улицей Менделеевской. Мужчина, управлявший каршеринговым авто, пытался уйти от погони машины ДПС. Немецкий внедорожник промчался на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris. От сильного удара корейский автомобиль выскочил на обочину и снес опору освещения. Владелец иномарки умер от полученных травм на месте ДТП.Водитель Mercedes скрылся. Пассажирка каршеринговой машины пребывала в шоковом состоянии. Женщина серьезно не пострадала, но ее доставили в больницу для обследования.