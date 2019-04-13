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В Москве владелец иномарки погиб в ДТП из-за уходящего от погони водителя

В Москве ночью 13 апреля водитель каршерингового автомобиля Mercedes GLC, пытаясь скрыться от полицейской погони, устроил ДТП. Жертвой смертельной аварии стал владелец Hyundai Solaris, погибший на месте.
В Москве владелец иномарки погиб в ДТП из-за уходящего от погони водителя

Инцидент случился на проспекте Университетском, недалеко от перекрестка с улицей Менделеевской. Мужчина, управлявший каршеринговым авто, пытался уйти от погони машины ДПС. Немецкий внедорожник промчался на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris. От сильного удара корейский автомобиль выскочил на обочину и снес опору освещения. Владелец иномарки умер от полученных травм на месте ДТП.

Водитель Mercedes скрылся. Пассажирка каршеринговой машины пребывала в шоковом состоянии. Женщина серьезно не пострадала, но ее доставили в больницу для обследования.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:10

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