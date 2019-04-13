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Курбан Омаров стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной

Курбан Омаров стыдится поведения своей пьяной супруги Ксении Бородиной на дружеских мероприятиях. Такой вывод сделали фанаты, увидев, как бизнесмен прячет лицо рукой в то время, пока ведущая «Дома-2» с бокалом в руках записывает для своего Instagram Stories с вечеринки.

Курбан Омаров стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной


Курбан Омаров практически во всём поддерживает свою звёздную супругу, но явно стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной на вечеринках, которые они посещают вместе. Пользователи Сети активно обсуждают недавние ролики, опубликованные звездой «Дома-2» в Stories после веселья на праздновании очередного дня рождения. Ведущая показала, как она с бокалом в руках подпевает громко играющей песне, после чего переключила внимание на супруга.

Курбан Омаров стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной


Сначала бизнесмен подыгрывал жене, но позже просто стал закрывать лицо рукой, если видел, что та снова его снимает. После увиденного фанаты сделали вывод, что Курбан Омаров уже стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:52

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