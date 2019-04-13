Курбан Омаров стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной





Курбан Омаров практически во всём поддерживает свою звёздную супругу, но явно стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной на вечеринках, которые они посещают вместе. Пользователи Сети активно обсуждают недавние ролики, опубликованные звездой «Дома-2» в Stories после веселья на праздновании очередного дня рождения. Ведущая показала, как она с бокалом в руках подпевает громко играющей песне, после чего переключила внимание на супруга.Сначала бизнесмен подыгрывал жене, но позже просто стал закрывать лицо рукой, если видел, что та снова его снимает. После увиденного фанаты сделали вывод, что Курбан Омаров уже стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной.