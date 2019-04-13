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Американский исследователь обнаружил на Марсе пингвинов

Американский исследователь Стив Мартин смог рассмотреть живое существо на изображениях Марса, сделанных космическим агентством NASA. Животное очень напоминает пингвина, пишет местный таблоид Mirror.
Американский исследователь обнаружил на Марсе пингвинов

Американец рассказал, что всегда верил в то, что на Красной планете есть жизнь. По его словам, он уже долгое время пытается найти подтверждение своим догадкам. Недавно, рассматривая кадры на официальном сайте NASA, мужчина заметил животное. Однако он никогда не предполагал, что обнаружит пингвина на Марсе.

Стив Мартин уже обратился к сотрудникам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства с просьбой изучить данный снимок.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:06

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