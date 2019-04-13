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Ученые объяснили, как можно идентифицировать автора текста по нескольким словам

В Институте ядерной физики при Польской академии наук в Кракове ученые объяснили, как всего по нескольким словам можно идентифицировать автора неподписанного текста. Это возможно с помощью метода стилометрии анализа литературного произведения.

Ученые объяснили, как можно идентифицировать автора текста по нескольким словам

Представители мира науки считают, что люди намного оригинальнее, чем принято считать. Индивидуальность писателя можно заметить в связях десяти слов в английском тексте. Что касается славянских произведений, здесь все еще проще, так как для того, чтобы узнать автора, потребуется меньше слов. В новом исследовании эксперты сделали попытку решить проблему верификации авторства многих исторических произведений, представленных в виде фрагментов, а также выявить плагиат и другие аналогичные нюансы. Традиционные стилометрические методы не всегда позволяют добиться нужного результата.

Новый открытый способ – это собственный информационный статистический инструмент, предназначенный для проведения стилометрического анализа, созданный с использованием определенных графиков. Последний дает возможность по-новому и качественно осуществлять анализ структуры неизвестной работы.
Ученые объяснили, как можно идентифицировать автора текста по нескольким словам

Люди, которые владеют одним и тем же языком могут по-разному использовать его при написании текстов. Так, у одних наблюдается ограниченный словарный запас, другие повторяют одни и те же слова, третьи совершают схожие ошибки, остальные стараются избегать тавтологии. Автора можно определить и по тому, как писатель соблюдает правила пунктуации, играющей в языке немаловажную роль, - подытожили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:57

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