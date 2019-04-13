Кристина Асмус показала поклонникам фото подросшей дочери с Гариком Харламовым

Кристина Асмус написала, что «со стороны выглядит с Харламовым примерно также». Актриса имела в виду, что она невысокого роста по сравнению со своим звездным супругом. На снимке юморист запечатлен со взъерошенными волосами, а маленькая Настя позирует в белом костюме. Многие фолловеры отметили, что пятилетняя дочь артистов – «копия Гарика Харламова, но с мамиными шикарными волосами».Звездные родители длительное время не показывали лицо своей дочери. Только в прошлом году супруги позволили поклонникам разглядеть их ребенка. Подписчики написали, что Настя очень красивая и милая девочка.Ранее актриса призналась, что ее дочь сейчас ищет занятие по душе, поэтому часто переключается с одного на другое. Кристина Асмус считает, что это совершенно нормально, так как девочка растет всесторонне развитым ребенком.