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Представлен ТОП-5 самых продаваемых в Apple Cstore «яблочных» устройств

Сеть магазинов техники Apple Cstore, изучив популярность фирменных продуктов, составила ТОП-5 самых продаваемых из них за период первого квартала 2019 года. Лидерство в рейтинге досталось «умным» часам Watch Series 4 от «яблочной» корпорации.
Представлен ТОП-5 самых продаваемых в Apple Cstore «яблочных» устройств

Смартфоны iPhone XR с 64 ГБ в черном цвете и iPhone XS Max с 256 ГБ в золотом исполнении оказались на второй и третьей позиции соответственно. Большим спросом на платформе Apple Cstore пользуются AirPods - беспроводные наушники с Bluetooth, чьи продажи за последние три месяца подскочили на 95%.

В ТОП-5 попал ноутбук MacBook Air 13. Данные «яблочные» устройства эксперты называют наиболее растущим сегментом, так как их продажи поднялись в показателе прибыли на 38% и на 25% в штучном выражении.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:42

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