Представлен ТОП-5 самых продаваемых в Apple Cstore «яблочных» устройств





Смартфоны iPhone XR с 64 ГБ в черном цвете и iPhone XS Max с 256 ГБ в золотом исполнении оказались на второй и третьей позиции соответственно. Большим спросом на платформе Apple Cstore пользуются AirPods - беспроводные наушники с Bluetooth, чьи продажи за последние три месяца подскочили на 95%.В ТОП-5 попал ноутбук MacBook Air 13. Данные «яблочные» устройства эксперты называют наиболее растущим сегментом, так как их продажи поднялись в показателе прибыли на 38% и на 25% в штучном выражении.