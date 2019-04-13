Представлен ТОП-5 самых продаваемых в Apple Cstore «яблочных» устройств
Сеть магазинов техники Apple Cstore, изучив популярность фирменных продуктов, составила ТОП-5 самых продаваемых из них за период первого квартала 2019 года. Лидерство в рейтинге досталось «умным» часам Watch Series 4 от «яблочной» корпорации.
Смартфоны iPhone XR с 64 ГБ в черном цвете и iPhone XS Max с 256 ГБ в золотом исполнении оказались на второй и третьей позиции соответственно. Большим спросом на платформе Apple Cstore пользуются AirPods - беспроводные наушники с Bluetooth, чьи продажи за последние три месяца подскочили на 95%.
В ТОП-5 попал ноутбук MacBook Air 13. Данные «яблочные» устройства эксперты называют наиболее растущим сегментом, так как их продажи поднялись в показателе прибыли на 38% и на 25% в штучном выражении.
Смартфоны iPhone XR с 64 ГБ в черном цвете и iPhone XS Max с 256 ГБ в золотом исполнении оказались на второй и третьей позиции соответственно. Большим спросом на платформе Apple Cstore пользуются AirPods - беспроводные наушники с Bluetooth, чьи продажи за последние три месяца подскочили на 95%.
В ТОП-5 попал ноутбук MacBook Air 13. Данные «яблочные» устройства эксперты называют наиболее растущим сегментом, так как их продажи поднялись в показателе прибыли на 38% и на 25% в штучном выражении.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:42