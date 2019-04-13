Любовь Толкалина рассказала о проблемах с полицией в Риме
Актриса Любовь Толкалина рассказала своим подписчикам в микроблоге Instagram о проблемах с полицией во время отдыха в Риме. Знаменитость призналась, что чуть не испортила себе отдых из-за эффектной фотографии у фонтана Де Треви.
Любовь Толкалина призналась, что ее с подругой чуть не арестовали. Ситуация с местной полицией произошла, когда актриса хотела сделать снимок у знаменитого римского фонтана, из-за чего служителям порядка пришлось сделать замечание российским туристкам. Любовь Толкалина взобралась на объект культурного наследия босыми ногами.
Артистка показывает своим фолловерам, как проходит ее отпуск в Риме, а также делится, что уже успела побывать в Ватикане и Сикстинской капелле. Подписчики отреагировали на снимок актрисы у фонтана по-разному. Одни восхитились красотой Толкалиной, другие начали обсуждать ее «страшные ноги». Также нашлись комментаторы, которых больше всего заинтересовали достопримечательности, которые показывает на снимках звезда.
Ранее Любовь Толкалина призналась своим поклонникам, что у нее часто бывают моменты уныния. Актриса попросила поделиться с ней советами, как улучшить свое настроение. Фолловеры очень удивились, так как всегда считали знаменитость позитивным человеком.
Любовь Толкалина призналась, что ее с подругой чуть не арестовали. Ситуация с местной полицией произошла, когда актриса хотела сделать снимок у знаменитого римского фонтана, из-за чего служителям порядка пришлось сделать замечание российским туристкам. Любовь Толкалина взобралась на объект культурного наследия босыми ногами.
Артистка показывает своим фолловерам, как проходит ее отпуск в Риме, а также делится, что уже успела побывать в Ватикане и Сикстинской капелле. Подписчики отреагировали на снимок актрисы у фонтана по-разному. Одни восхитились красотой Толкалиной, другие начали обсуждать ее «страшные ноги». Также нашлись комментаторы, которых больше всего заинтересовали достопримечательности, которые показывает на снимках звезда.
Ранее Любовь Толкалина призналась своим поклонникам, что у нее часто бывают моменты уныния. Актриса попросила поделиться с ней советами, как улучшить свое настроение. Фолловеры очень удивились, так как всегда считали знаменитость позитивным человеком.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:50