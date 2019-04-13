АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Motorola предложила лучшие виджеты для Android-устройств
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Любовь Толкалина рассказала о проблемах с полицией в Риме

Актриса Любовь Толкалина рассказала своим подписчикам в микроблоге Instagram о проблемах с полицией во время отдыха в Риме. Знаменитость призналась, что чуть не испортила себе отдых из-за эффектной фотографии у фонтана Де Треви.
Любовь Толкалина рассказала о проблемах с полицией в Риме


Любовь Толкалина призналась, что ее с подругой чуть не арестовали. Ситуация с местной полицией произошла, когда актриса хотела сделать снимок у знаменитого римского фонтана, из-за чего служителям порядка пришлось сделать замечание российским туристкам. Любовь Толкалина взобралась на объект культурного наследия босыми ногами.

Артистка показывает своим фолловерам, как проходит ее отпуск в Риме, а также делится, что уже успела побывать в Ватикане и Сикстинской капелле. Подписчики отреагировали на снимок актрисы у фонтана по-разному. Одни восхитились красотой Толкалиной, другие начали обсуждать ее «страшные ноги». Также нашлись комментаторы, которых больше всего заинтересовали достопримечательности, которые показывает на снимках звезда.

Ранее Любовь Толкалина призналась своим поклонникам, что у нее часто бывают моменты уныния. Актриса попросила поделиться с ней советами, как улучшить свое настроение. Фолловеры очень удивились, так как всегда считали знаменитость позитивным человеком.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Алсу не стала финалисткой шоу
Аналитики назвали ТОП-5 необычных
Компания Motorola предложила лучшие
Модель Белла Хадид показала подписчикам
Ольга Бузова может остаться одинокой и
Венгерская версия пикапа LADA Granta
Руководство «Дома-2» деньгами может
Врачи рассказали о болезнях, которые
Кристина Асмус показала поклонникам
В Москве владелец иномарки погиб в ДТП
Ольга Орлова может уйти из «Дома-2» в
Американский исследователь обнаружил на
Ученые объяснили, как можно
Курбан Омаров стыдится поведения пьяной
Любовь Толкалина рассказала о проблемах
Представлен ТОП-5 самых продаваемых в
Анастасия Волочкова назвала критикующих
Из старой советской пушки сделали новое
Компания LG представила первый
55-летняя певица Азиза впервые выходит
Пиар-директор Юлии Началовой сообщила,
Bloomberg: В Москве можно заработать на
В NASA сообщили о появлении необычного
Максим Фадеев разрушил мечту Ольги
В России серийно начнут производить
Иосиф Пригожин рассказал, как его и
Дядя Меган Маркл показал детские
Ученые: Избавиться от запаха пота
Глава OnePlus: Гибкие экраны в
Айза Анохина показала фото с прикрытой
Просмотреть все новости