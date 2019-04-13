Любовь Толкалина рассказала о проблемах с полицией в Риме

Любовь Толкалина призналась, что ее с подругой чуть не арестовали. Ситуация с местной полицией произошла, когда актриса хотела сделать снимок у знаменитого римского фонтана, из-за чего служителям порядка пришлось сделать замечание российским туристкам. Любовь Толкалина взобралась на объект культурного наследия босыми ногами.Артистка показывает своим фолловерам, как проходит ее отпуск в Риме, а также делится, что уже успела побывать в Ватикане и Сикстинской капелле. Подписчики отреагировали на снимок актрисы у фонтана по-разному. Одни восхитились красотой Толкалиной, другие начали обсуждать ее «страшные ноги». Также нашлись комментаторы, которых больше всего заинтересовали достопримечательности, которые показывает на снимках звезда.Ранее Любовь Толкалина призналась своим поклонникам, что у нее часто бывают моменты уныния. Актриса попросила поделиться с ней советами, как улучшить свое настроение. Фолловеры очень удивились, так как всегда считали знаменитость позитивным человеком.