Из старой советской пушки сделали новое оружие





Новое оружие представляет собой 5-тонный модуль на 4-х гидравлических опорах, которые напоминают лапы паука. Также стало известно, что в артиллерийском комплексе С-60 заменили систему обойменного питания и теперь она позволяет зарядить 92 снаряда, вместо 4-х, как это было ранее. Огневая мощь "Пустынного паука" была усилена пулеметом, калибр которого составляет 14,5 мм, и 6-зарядными пусковыми установками с 70-мм ракетами.Лазерные дальномеры и радары, позволяют обнаружить цели в радиусе 10-20 километров, как на земле, так и в небе. Подвижную башню оснастили оптическими и тепловизионными датчиками. Также "Пустынный паук" имеет крепкую броню, а мощная батарея обеспечит работоспособность комплекса на протяжении 2-х недель.