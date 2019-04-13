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Из старой советской пушки сделали новое оружие

Из старой советской пушки сделали новое оружие, которое получило название "Пустынный паук". Теперь артиллерийский комплекс С-60 стал более мощным, метким и обзавелся ракетными установками и пулеметом.

Из старой советской пушки сделали новое оружие

Новое оружие представляет собой 5-тонный модуль на 4-х гидравлических опорах, которые напоминают лапы паука. Также стало известно, что в артиллерийском комплексе С-60 заменили систему обойменного питания и теперь она позволяет зарядить 92 снаряда, вместо 4-х, как это было ранее. Огневая мощь "Пустынного паука" была усилена пулеметом, калибр которого составляет 14,5 мм, и 6-зарядными пусковыми установками с 70-мм ракетами.

Лазерные дальномеры и радары, позволяют обнаружить цели в радиусе 10-20 километров, как на земле, так и в небе. Подвижную башню оснастили оптическими и тепловизионными датчиками. Также "Пустынный паук" имеет крепкую броню, а мощная батарея обеспечит работоспособность комплекса на протяжении 2-х недель.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:25

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