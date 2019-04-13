Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями. В этот раз она назвала критикующих ее людей ущербными.
Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина. Недовольным россиянам она предложила и вовсе покинуть Родину.
После этого в адрес Волочковой посыпалось множество критики в социальных сетях. Некоторые подписчики советовали «не проявлять глупость» и «снять розовые очки». На своей странице в Instagram она написала, что люди, которые не разделяют ее мнение, ущербны. Также актриса добавила, что преданна Российской Федерации и полностью поддерживает президента.
Ранее сообщалось, что 67-летний Станислав Садальский подшутил над Анастасией Волочковой за ее высказывания.
Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина. Недовольным россиянам она предложила и вовсе покинуть Родину.
После этого в адрес Волочковой посыпалось множество критики в социальных сетях. Некоторые подписчики советовали «не проявлять глупость» и «снять розовые очки». На своей странице в Instagram она написала, что люди, которые не разделяют ее мнение, ущербны. Также актриса добавила, что преданна Российской Федерации и полностью поддерживает президента.
Ранее сообщалось, что 67-летний Станислав Садальский подшутил над Анастасией Волочковой за ее высказывания.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:36