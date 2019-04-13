55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж





Азиза всегда была окружена вниманием представителей сильного пола, но часто говорила, что сложно разглядеть родственную душу. По словам певицы, друг всегда был рядом с ней, и в один момент они поняли, что у них настоящие чувства. 55-летняя исполнительница рассказала, что знает Олега Бескровного уже 30 лет. Познакомились они в Юрмале, а позже композитор предложил певице свою песню. Он ухаживал за Азизой и даже сделал ей предложение, но тогда она не ответила взаимностью.В те моменты, когда сердце артистки было свободно, она приглашала Олега Бескровного с собой в отпуск. Азиза отметила, что композитор ей ни разу не отказал и всегда летел в ту страну, которую она выбирала для отдыха. Рядом с возлюбленным артистка чувствует себя очень легко и комфортно, он всегда поддерживает исполнительницу в самые трудные моменты жизни. На Новый год пара отправилась в Ялту, и под бой курантов композитор сделал Азизе предложение. На это раз 55-летняя певица ответила «Да».Артистка мечтает стать матерью и очень переживает по поводу своего бесплодия, однако возлюбленный готов обсуждать вероятность усыновления ребенка, что для Азизы очень важно. Артистка планирует устроить пышное торжество и пригласить на свою долгожданную свадьбу звездных друзей.