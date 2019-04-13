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Пиар-директор Юлии Началовой сообщила, что у членов команды певицы начались проблемы со здоровьем

В недавнем интервью пиар-директор Юлии Началовой сообщила, что у членов команды певицы начались проблемы со здоровьем. Также Анна Исаева рассказала, что близкие исполнительницы до сих пор не могут поверить в ее смерть.

Пиар-директор Юлии Началовой сообщила, что у членов команды певицы начались проблемы со здоровьем

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой в своем недавнем интервью рассказала, что многие члены команды обратились к специалистам по кардиологии, чтобы привести свое здоровье в порядок. Анна Исаева сообщала, что домохозяйка исполнительницы тяжело переживала ее смерть и несколько дней пролежала в клинике, чтобы поправить здоровье. Сама пиар-директор принимает лекарственные препараты, поскольку имеет проблемы с сердцем. Она призналась, что не может заставить себя улыбаться и постоянно вспоминает свою подопечную.

Пиар-директор Юлии Началовой сообщила, что у членов команды певицы начались проблемы со здоровьем

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта текущего года на 39-м году жизни. Близкие и родные люди знаменитости, а также ее преданные поклонники до сих пор не могут оправиться от произошедшего.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:53

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