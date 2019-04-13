Максим Фадеев разрушил мечту Ольги Серябкиной о танцевальной карьере





Ольга Серябкина с начала года сольно выступает под псевдонимом MOLLY после того как 1 февраля покинула музыкальный коллектив SEREBRO. Звезда призналась во время шоу «Вечерний Ургант» в том, что встреча с Максимом Фадеевым разрушила её мечту заниматься танцами.Артистка поделилась с ведущими воспоминаниями о детстве, когда она занималась танцами и музыкой, которая тогда интересовала её меньше. MOLLY рассказала о достижениях в танцевальном искусстве и даже талантливо продемонстрировала несколько па. Но при встрече с известным музыкальным продюсером поняла, что Фадеева интересовало только наличие вокальных данных.Тем не менее, после работы в составе группы SEREBRO, где, по признанию самой певицы, она сначала занимала «левую позицию, а затем центральную», Ольга Серябкина выбрала дальнейшую музыкальную сольную карьеру. Molly с Иваном Ургантом, обсуждая эти моменты её жизни, сделали акцент на пути артистки от подтанцовки у Ираклия Пирцхалавы до шоу «Вечерний Ургант».