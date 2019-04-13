АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Максим Фадеев разрушил мечту Ольги Серябкиной о танцевальной карьере

Ольга Серябкина с начала года сольно выступает под псевдонимом MOLLY после того как 1 февраля покинула музыкальный коллектив SEREBRO. Звезда призналась во время шоу «Вечерний Ургант» в том, что встреча с Максимом Фадеевым разрушила её мечту заниматься танцами.
Максим Фадеев разрушил мечту Ольги Серябкиной о танцевальной карьере

Артистка поделилась с ведущими воспоминаниями о детстве, когда она занималась танцами и музыкой, которая тогда интересовала её меньше. MOLLY рассказала о достижениях в танцевальном искусстве и даже талантливо продемонстрировала несколько па. Но при встрече с известным музыкальным продюсером поняла, что Фадеева интересовало только наличие вокальных данных.

Тем не менее, после работы в составе группы SEREBRO, где, по признанию самой певицы, она сначала занимала «левую позицию, а затем центральную», Ольга Серябкина выбрала дальнейшую музыкальную сольную карьеру. Molly с Иваном Ургантом, обсуждая эти моменты её жизни, сделали акцент на пути артистки от подтанцовки у Ираклия Пирцхалавы до шоу «Вечерний Ургант».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из старой советской пушки сделали новое
Компания LG представила первый
55-летняя певица Азиза впервые выходит
Пиар-директор Юлии Началовой сообщила,
Bloomberg: В Москве можно заработать на
В NASA сообщили о появлении необычного
Максим Фадеев разрушил мечту Ольги
В России серийно начнут производить
Иосиф Пригожин рассказал, как его и
Дядя Меган Маркл показал детские
Ученые: Избавиться от запаха пота
Глава OnePlus: Гибкие экраны в
Айза Анохина показала фото с прикрытой
Составлена тройка лучших универсалов в
Алена Краснова уговорила Никиту
Диетологи составили рейтинг самых
Дмитрий Маликов поделился с
Жителя России наградили в Китае за
Кейт Миддлтон изменила стиль, чтобы
Врач-сомнолог объяснил, почему сон под
Стала известна примерная стоимость
Представлен список любовных побед Гарри
Компания Chevrolet официально
Названы причины и симптомы социального
Во время поцелуя с Катей Кищук Ольге
Владимир Путин пообещал помогать
Ученые считают, что игры способны
«Дом-2»: В Сети появились сведения, что
Спорткар Lamborghini Huracan
Ученые: Крысы способны сопереживать
Просмотреть все новости