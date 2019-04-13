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Глава OnePlus: Гибкие экраны в смартфонах не имеют никаких конкурентных преимуществ

Глава компании OnePlus заявил о том, что гибкие экраны в смартфонах на данный момент не имеют никаких конкурентных преимуществ. По словам Пита Ло, эта технология имеет потенциал, но в далеком будущем.
Глава OnePlus: Гибкие экраны в смартфонах не имеют никаких конкурентных преимуществ


Как отметил гендиректор OnePlus, его компания пока не будет вкладывать денежные средства в это направление бизнеса. Сейчас разработчики работают над «умными» телевизорами. Пит Ло поделился планами по развитию компании и отметил, что считает смарт-дисплеи актуальным продуктом на данный момент. Эти устройства легко можно подстроить под любые вкусы пользователей. Кроме этого, смарт-дисплеи будут использовать искусственный интеллект.

Пит Ло считает, что выпуск смартфонов с гнущимися дисплеями будет обходиться достаточно дорого. В результате, на рынке производители предлагают слишком высокую цену на эти устройства. Поэтому компания OnePlus считает данное направление не актуальным сейчас. Как отметил генеральный директор, в скором времени он планирует освоить рынок автомобильной электроники.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:56

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