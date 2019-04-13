Глава OnePlus: Гибкие экраны в смартфонах не имеют никаких конкурентных преимуществ





Как отметил гендиректор OnePlus, его компания пока не будет вкладывать денежные средства в это направление бизнеса. Сейчас разработчики работают над «умными» телевизорами. Пит Ло поделился планами по развитию компании и отметил, что считает смарт-дисплеи актуальным продуктом на данный момент. Эти устройства легко можно подстроить под любые вкусы пользователей. Кроме этого, смарт-дисплеи будут использовать искусственный интеллект.Пит Ло считает, что выпуск смартфонов с гнущимися дисплеями будет обходиться достаточно дорого. В результате, на рынке производители предлагают слишком высокую цену на эти устройства. Поэтому компания OnePlus считает данное направление не актуальным сейчас. Как отметил генеральный директор, в скором времени он планирует освоить рынок автомобильной электроники.