Bloomberg: В Москве можно заработать на завтрак за 10 минут





Эксперты взяли за основу «типичный» завтрак, состоящий из одного яйца, стакана молока, двух тостов и фрукта. Затем они рассчитали стоимость продуктов и сопоставили с ежедневным доходом (после выплаты налога) жителя каждого рассматриваемого города. По данным Bloomberg, москвич может заработать себе на завтрак за 10,6 минуты, потратив на него около 2,5% полученной за день суммы, петербужец - 3,11%, которые ему достанутся за 14,9 минуты. Жителю Женевы на утреннюю трапезу надо работать 3,8 минуты, а в Аккре (Гана) на это потребуется более 2 часов.Лидерами рейтинга, кроме столицы Швейцарии, оказались Люксембург, Дубай, Сан-Франциско, Берн, где «индекс завтрака» составляет 0,8-1,03% ежедневного дохода. Получить необходимую сумму жители данных городов могут примерно за 4-5 минут. Наименее «доступный» утренний набор продуктов - в Майями, Берлине, австралийском Перте, китайском Ханчжоу, канадском Торонто. Последние строчки заняли египетская Александрия (10 минут, 10% дохода), Коломбо на Шри-Ланке (51 минута, 10,6%), Лагос в Нигерии (2 часа, 26%).