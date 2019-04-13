Иосиф Пригожин рассказал, как его и Валерию подставили с "Евровидением"





Иосиф Пригожин рассказал, что около 10 лет назад федеральный канал предложил певице Валерии принять участие в отборе "Евровидения". Переговоры длились на протяжении 2-х месяцев, в результате пара отправилась в столицу Англии, где сняла клип для музыкального конкурса. Ролик обошелся продюсеру в 300 тысяч долларов. Но Валерия так и не приняла участия в "Евровидении", поскольку ее место заняла Анастасия Приходько.Иосиф Пригожин утверждает, что некая дама, вмешалась в отбор конкурса. Знаменитость сообщил, что сын этой женщины на тот момент находился в отношениях с Анастасией Приходько, поэтому именно она представляла Россию на "Евровидении". Когда супруг Валерии узнал результаты отбора, он хотел обо всем рассказать представителям прессы, но его уговорили этого не делать. Сейчас Иосиф Пригожин заявил, что ему до сих про стыдно перед возлюбленной из-за того, что их использовали для пиара.