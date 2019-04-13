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В NASA сообщили о появлении необычного Эль-Ниньо в центре Тихого океана

Эксперты аэрокосмического агентства NASA зафиксировали появление необычного теплого феномена Эль-Ниньо в центе Тихого океана. Метеорологи рассказали, что структура повлияет на состояние циклонов на юго-востоке Азии.

В NASA сообщили о появлении необычного Эль-Ниньо в центре Тихого океана

Специалисты отметили, что погода, температура и уровень осадков во многих частях планеты зависят от двух фаз Южной осцилляции, являющихся температурными колебаниями водного слоя в экваториальной тихоокеанской зоне. Речь идет о феноменах Эль-Ниньо («мальчик» - в переводе с испанского) и Ла-Нинья («девочка»). Первый начал образовываться осенью 2018 года и сейчас его отчетливо заметно в осадках в районе Тихого океана, а также показателях температуры воды.
В NASA сообщили о появлении необычного Эль-Ниньо в центре Тихого океана

По словам экспертов, в 2019 году Эль-Ниньо - совсем нетипичный, поскольку появился в другой части океана, хотя должен был сформироваться, согласно прогнозам, в зоне Перу. Структура получила название «Эль-Ниньо Модоки». Она повлияет на уровень осадков в Индии и на юго-востоке Азии. Перемена характера циклонов, вероятно, будет наблюдаться и на побережье Соединенных Штатов, когда осадки станут ниже среднего уровня, - заключили ученые.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:37

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