В NASA сообщили о появлении необычного Эль-Ниньо в центре Тихого океана





Специалисты отметили, что погода, температура и уровень осадков во многих частях планеты зависят от двух фаз Южной осцилляции, являющихся температурными колебаниями водного слоя в экваториальной тихоокеанской зоне. Речь идет о феноменах Эль-Ниньо («мальчик» - в переводе с испанского) и Ла-Нинья («девочка»). Первый начал образовываться осенью 2018 года и сейчас его отчетливо заметно в осадках в районе Тихого океана, а также показателях температуры воды.По словам экспертов, в 2019 году Эль-Ниньо - совсем нетипичный, поскольку появился в другой части океана, хотя должен был сформироваться, согласно прогнозам, в зоне Перу. Структура получила название «Эль-Ниньо Модоки». Она повлияет на уровень осадков в Индии и на юго-востоке Азии. Перемена характера циклонов, вероятно, будет наблюдаться и на побережье Соединенных Штатов, когда осадки станут ниже среднего уровня, - заключили ученые.