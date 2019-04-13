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Составлена тройка лучших универсалов в РФ в 2019 году

В России «универсал» не пользуется большой популярностью, но имеет своих истинных ценителей. Специалисты составили тройку лучших универсалов в 2019 году по цене и качеству.
Составлена тройка лучших универсалов в РФ в 2019 году

Лидером рейтинга стал отечественный грузопассажирский универсал LADA Largus 2012-го модельного года. Копия французского Renault Logan MCV сразу стала очень востребованной в стране. Под капотом расположился двигатель внутреннего сгорания с объемом 1,6 литра. Отличным вариантом для семьи или работы авто делает клиренс в 145/170 миллиметров и вместительное багажное отделение. В стандартной комплектации модель можно приобрести от 590 900 рублей, а его полноприводную версию от 740 900 рублей.

На втором месте расположилась чешская Skoda Octavia Combi, появившаяся на российском авторынке в начале 2000-х. Машина пользуется популярностью и до сегодняшнего дня. Она олицетворяет фирменный слоган «Simply Clever». Относительно характеристик, универсал имеет большой багажник и бензиновый мотор на 1,6 литра и 110 лошадиных сил. Доступны и версии с турбированным двигателем. Стоимость на автомобиль варьируется от 1 433 000 до 1 956 000 рублей.

Замыкает тройку южнокорейская KIA Ceed SW с объемом багажного отделения в 625 литров. Ее особенность в превосходной эргономике и высоком уровне безопасности. Лучшей в гамме двигателей считается «турбочетверка» с объемом 1,4 литра и отдачей в 140 лошадиных сил, которая функционирует в паре с 7-ступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. Сейчас цена на универсал составляет от 1 099 900 до 1 639 900 рублей.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:42

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