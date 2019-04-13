В России серийно начнут производить телескоп Ньютона





Промышленники из новосибирского холдинга «Швабе» приступают к серийному производству телескопа Исаака Ньютона. Производители ставят акцент на том, что это будет точная копия оптического прибора, который великий учёный изобрёл в 1668 году.Телескоп конструкции Ньютона не был первым, его изобрёл Галилео Галилей в 1609 году. Однако у первой модели качество изображения было низким из-за хроматизма, возникающего при использовании выпуклых линз. Исаак вместо них использовал в своём изобретении сферическое зеркало. Итогом было появление во второй половине 17-го века телескопа с качеством изображения на порядок выше.Реплика оптического прибора, созданная на заводе холдинга «Швабе» получила маркировку ТАЛ-35. Разработчики не имели на руках оригинальных чертежей и воссоздали шедевр инженерной мысли по доступным данным.«ТАЛ-35 — точная копия ньютоновского изобретения. Есть отличие только в качестве изображения. Ньютон использовал для отражения полированную до зеркальности бронзовую пластину, в реплике использовали алюминиевое зеркало. Поэтому, хоть это и сувенир, но его вполне можно использовать для наблюдений», — комментируют производители.