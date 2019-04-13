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Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини Сассекской

Дядя Меган Маркл Джозеф Джонсон рассказал, что его племянница мечтает родить девочку. Пока весь мир с нетерпением ждет появления на свет первенца у королевской четы, 69-летний родственник обнародовал детские фотографии герцогини Сассекской.
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини Сассекской

На одном из снимков, которые до сих пор никто не видел, супруге принца Гарри всего несколько часов от роду. На следующем фото, сделанном в больнице Лос-Анджелеса, Меган Маркл запечатлена на руках у матери Дории Рэгланд. Родительнице будущей герцогини вскоре после родов пришлось выйти на работу, а заботу о девочке взяла на себя бабушка. Джонсон показал кадр, где малышка делает первые шаги, и снимок уже подросшей звезды. Дядя жены принца Гарри объяснил свой поступок желанием представить миру на фоне скандалов, связанных с родственниками Меган Маркл, положительную сторону ее семьи.

Сводный брат матери герцогини Сассекской, проживающий во Фресно, рассказал, что супруга наследника британского престола выросла в окружении женщин, которые в силу непростых жизненных обстоятельств стали сильными и независимыми. Повзрослев, она продолжает поддерживать тесный контакт с родительницей и хочет видеть ее на родах. Меган Маркл была бы счастлива появлению у нее дочери, хотя принц Гарри мечтает о наследнике.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:09

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