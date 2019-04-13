Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини Сассекской
Дядя Меган Маркл Джозеф Джонсон рассказал, что его племянница мечтает родить девочку. Пока весь мир с нетерпением ждет появления на свет первенца у королевской четы, 69-летний родственник обнародовал детские фотографии герцогини Сассекской.
На одном из снимков, которые до сих пор никто не видел, супруге принца Гарри всего несколько часов от роду. На следующем фото, сделанном в больнице Лос-Анджелеса, Меган Маркл запечатлена на руках у матери Дории Рэгланд. Родительнице будущей герцогини вскоре после родов пришлось выйти на работу, а заботу о девочке взяла на себя бабушка. Джонсон показал кадр, где малышка делает первые шаги, и снимок уже подросшей звезды. Дядя жены принца Гарри объяснил свой поступок желанием представить миру на фоне скандалов, связанных с родственниками Меган Маркл, положительную сторону ее семьи.
Сводный брат матери герцогини Сассекской, проживающий во Фресно, рассказал, что супруга наследника британского престола выросла в окружении женщин, которые в силу непростых жизненных обстоятельств стали сильными и независимыми. Повзрослев, она продолжает поддерживать тесный контакт с родительницей и хочет видеть ее на родах. Меган Маркл была бы счастлива появлению у нее дочери, хотя принц Гарри мечтает о наследнике.
На одном из снимков, которые до сих пор никто не видел, супруге принца Гарри всего несколько часов от роду. На следующем фото, сделанном в больнице Лос-Анджелеса, Меган Маркл запечатлена на руках у матери Дории Рэгланд. Родительнице будущей герцогини вскоре после родов пришлось выйти на работу, а заботу о девочке взяла на себя бабушка. Джонсон показал кадр, где малышка делает первые шаги, и снимок уже подросшей звезды. Дядя жены принца Гарри объяснил свой поступок желанием представить миру на фоне скандалов, связанных с родственниками Меган Маркл, положительную сторону ее семьи.
Сводный брат матери герцогини Сассекской, проживающий во Фресно, рассказал, что супруга наследника британского престола выросла в окружении женщин, которые в силу непростых жизненных обстоятельств стали сильными и независимыми. Повзрослев, она продолжает поддерживать тесный контакт с родительницей и хочет видеть ее на родах. Меган Маркл была бы счастлива появлению у нее дочери, хотя принц Гарри мечтает о наследнике.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:09