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Айза Анохина показала фото с прикрытой руками обнаженной грудью

В своем микроблоге Instagram Айза Анохина показала подписчикам фото с прикрытой руками обнаженной грудью. Бывшая супруга Гуфа призналась, что данный снимок хранился в ее телефоне больше года, но поделиться им она решилась только сейчас.
Айза Анохина показала фото с прикрытой руками обнаженной грудью


Айзе Анохиной удалось вызвать интерес фолловеров благодаря откровенной фотографии. Пост блоггер написала о денежном розыгрыше, который будет проводиться на ее странице для поклонников. Экс-жена популярного рэпера предстала перед взорами фанатов с нагой грудью, которую она прикрывает ладонями. Она посчитала, что пришло время поделиться этим снимком и повод для этого отличный, по ее мнению.

Подписчикам понравилось откровенное фото Айзы Анохиной. В комментариях они написали множество комплиментов по поводу ее внешнего вида. Но некоторые пользователи отметили, что для того, чтобы привлечь внимание к розыгрышу, не обязательно раздеваться. Фолловеры удивились, что бывшая супруга Гуфа не смогла проявить «смекалку» и придумать более оригинальный способ сообщить подписчикам о возможности выиграть денежный приз.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:50

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