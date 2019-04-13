Айза Анохина показала фото с прикрытой руками обнаженной грудью

Айзе Анохиной удалось вызвать интерес фолловеров благодаря откровенной фотографии. Пост блоггер написала о денежном розыгрыше, который будет проводиться на ее странице для поклонников. Экс-жена популярного рэпера предстала перед взорами фанатов с нагой грудью, которую она прикрывает ладонями. Она посчитала, что пришло время поделиться этим снимком и повод для этого отличный, по ее мнению.Подписчикам понравилось откровенное фото Айзы Анохиной. В комментариях они написали множество комплиментов по поводу ее внешнего вида. Но некоторые пользователи отметили, что для того, чтобы привлечь внимание к розыгрышу, не обязательно раздеваться. Фолловеры удивились, что бывшая супруга Гуфа не смогла проявить «смекалку» и придумать более оригинальный способ сообщить подписчикам о возможности выиграть денежный приз.