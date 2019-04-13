Алена Краснова уговорила Никиту Преснякова сняться в а-ля свадебной фотосессии

Алена Краснова активно пользуется социальными сетями. Но на ее странице в Instagram не много фотографий с супругом, поскольку он не любит фотографироваться. Недавно возлюбленная внука Аллы Пугачевой опубликовала фото с а-ля свадебной фотосессии. На снимках девушка запечатлена в белом платье с вырезом на спине, Никита Пресняков выбрал клетчатый костюм и рубашку в тон наряда супруги. В комментарии Краснова написала, что любит совместные с мужем съемки.Также она добавила, что внука Примадонны трудно уговорить фотографироваться, но потом они вместе просматривают кадры и получают от этого удовольствие. В конце своего поста Алена Краснова поинтересовалась у подписчиков, какое фото им понравилось больше всего. Поклонники написали огромное количество положительных комментариев.