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Дмитрий Маликов поделился с поклонниками правилами счастливой жизни

Дмитрий Маликов решил поделиться с подписчиками своего Instagram-микроблога накопленной мудростью. 49-летний певец рассказал поклонникам о семи «жизненных правилах», помогающих обрести счастье.
Дмитрий Маликов поделился с поклонниками правилами счастливой жизни

Артист признался, что когда-то этими советами с ним поделился один «умный человек». Маликов старается следовать правилам и замечает, что они во многом облегчают восприятие жизни. Певец забыл о ненависти, не ожидает многого во избежание разочарований, отдает больше, чем получает. Знаменитость призвал поклонников следовать его примеру и чаще улыбаться, а также обзавестись настоящими друзьями и ценить их. Он уверен, что истинное счастье заключается в способности проще воспринимать окружающий мир.

Фолловеры поблагодарили Маликова за советы и признались, что давно знали о них, но никак не могут научиться ими пользоваться. Часть поклонников подтвердила слова артиста о действенности рекомендаций, так как успели убедиться в этом на собственном опыте. Некоторым не понравилось, что «жизненные правила» российский певец представил на английском языке.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:19

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