Жителя России наградили в Китае за спасение утопающего





Представитель туристической фирмы Sanya Holiday рассказал об инциденте, который произошел 23 марта в бухте Дадунхай. Супружеская пара из РФ отдыхала на берегу моря, когда заметила, что спасатели вытаскивают тонущего мужчину. У него уже остановилось дыхание и перестало биться сердце. Была вызвана скорая медицинская помощь, но россиянин понял, что они могут не успеть приехать и взялся самостоятельно спасать пострадавшего. Он очистил дыхательные пути от воды с помощью искусственного дыхания, чему научился еще в школьные годы. Благодаря этому человек пришел в чувства.Позже местные власти, узнав о сложившейся ситуации, присвоили мужчине звание «Лучший турист города Санья», оплатили неделю проживания в отеле и билеты на самолет. Один из свидетелей оказания помощи пострадавшему запечатлел это на фото и распространил его во Всемирной паутине.