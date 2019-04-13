Жителя России наградили в Китае за спасение утопающего
В курортном городе Санья на южной оконечности китайского острова Хайнань житель России спас утопающего. Местные власти наградили его за геройский поступок.
Представитель туристической фирмы Sanya Holiday рассказал об инциденте, который произошел 23 марта в бухте Дадунхай. Супружеская пара из РФ отдыхала на берегу моря, когда заметила, что спасатели вытаскивают тонущего мужчину. У него уже остановилось дыхание и перестало биться сердце. Была вызвана скорая медицинская помощь, но россиянин понял, что они могут не успеть приехать и взялся самостоятельно спасать пострадавшего. Он очистил дыхательные пути от воды с помощью искусственного дыхания, чему научился еще в школьные годы. Благодаря этому человек пришел в чувства.
Позже местные власти, узнав о сложившейся ситуации, присвоили мужчине звание «Лучший турист города Санья», оплатили неделю проживания в отеле и билеты на самолет. Один из свидетелей оказания помощи пострадавшему запечатлел это на фото и распространил его во Всемирной паутине.
Представитель туристической фирмы Sanya Holiday рассказал об инциденте, который произошел 23 марта в бухте Дадунхай. Супружеская пара из РФ отдыхала на берегу моря, когда заметила, что спасатели вытаскивают тонущего мужчину. У него уже остановилось дыхание и перестало биться сердце. Была вызвана скорая медицинская помощь, но россиянин понял, что они могут не успеть приехать и взялся самостоятельно спасать пострадавшего. Он очистил дыхательные пути от воды с помощью искусственного дыхания, чему научился еще в школьные годы. Благодаря этому человек пришел в чувства.
Позже местные власти, узнав о сложившейся ситуации, присвоили мужчине звание «Лучший турист города Санья», оплатили неделю проживания в отеле и билеты на самолет. Один из свидетелей оказания помощи пострадавшему запечатлел это на фото и распространил его во Всемирной паутине.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:11