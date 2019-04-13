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Жителя России наградили в Китае за спасение утопающего

В курортном городе Санья на южной оконечности китайского острова Хайнань житель России спас утопающего. Местные власти наградили его за геройский поступок.
Жителя России наградили в Китае за спасение утопающего

Представитель туристической фирмы Sanya Holiday рассказал об инциденте, который произошел 23 марта в бухте Дадунхай. Супружеская пара из РФ отдыхала на берегу моря, когда заметила, что спасатели вытаскивают тонущего мужчину. У него уже остановилось дыхание и перестало биться сердце. Была вызвана скорая медицинская помощь, но россиянин понял, что они могут не успеть приехать и взялся самостоятельно спасать пострадавшего. Он очистил дыхательные пути от воды с помощью искусственного дыхания, чему научился еще в школьные годы. Благодаря этому человек пришел в чувства.

Позже местные власти, узнав о сложившейся ситуации, присвоили мужчине звание «Лучший турист города Санья», оплатили неделю проживания в отеле и билеты на самолет. Один из свидетелей оказания помощи пострадавшему запечатлел это на фото и распространил его во Всемирной паутине.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:11

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