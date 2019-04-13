Кейт Миддлтон изменила стиль, чтобы соответствовать статусу супруги короля





Кейт Миддлтон предпочитает недорогую, но стильную одежду. В последнее время возлюбленная принца Уильяма изменила свой стиль. Как утверждают инсайдеры, на данный момент она выбирает наряды от известных дизайнеров. Такие изменения могут быть связаны со скорой коронацией супруга Кейт Миддлтон принца Уильяма. Источник, приближенный к британской королевской семье, утверждает, что последние время герцогиня Кембриджская была весьма сосредоточена на своих нарядах. Она согласилась меньше носить демократичные марки и больше надевать дизайнерских вещей. Возлюбленная принца Уильяма уже начала работу с некоторыми модными домами, чтобы подобрать наряды для будущих выходов в свет.В Британии ходят слухи, что Елизавета II не собирается передавать престол принцу Чарльзу, поскольку он имеет плохую репутацию среди народа. Предполагается, что следующим правителем станет принц Уильям.