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Стала известна примерная стоимость юбилейного банкета Аллы Пугачевой

15 апреля советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник и народная артистка СССР Алла Пугачева отпразднует свое 70-летие. Торжество будет сопровождаться грандиозным концертом и юбилейным банкетом в ресторане на Рублевке, примерная стоимость которого составит не меньше миллиона рублей.

Стала известна примерная стоимость юбилейного банкета Аллы Пугачевой

В элитный ресторан поздравить Примадонну придут более 150 гостей. Среди них родные и близкие звезды российской сцены и коллеги. Торжественный банкет состоится 20 апреля, а общая сумма затрат на празднование – больше миллиона рублей. Средний чек мероприятия составит около 5 000. Организаторы мероприятия закроют ресторан для других клиентов, так как даже в самом большом зале не поместятся столько людей. Этот факт также повлияет на стоимость банкета.
Стала известна примерная стоимость юбилейного банкета Аллы Пугачевой

Алла Пугачева планирует отпраздновать непосредственно свой юбилей в особняке, в поселке Грязь вместе с самыми близкими людьми. После этого «женщина, которая поет» поедет на репетицию сольного концерта. Последний должен пройти в Кремлевском дворце 17 апреля. Все билеты на выступление знаменитости были раскуплены в первые дни, а теперь перекупщики предлагают поклонникам творчества Пугачевой приобрести их за «баснословные» суммы – от 200 до 400 000 рублей за один билет.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:40

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