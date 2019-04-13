Стала известна примерная стоимость юбилейного банкета Аллы Пугачевой





В элитный ресторан поздравить Примадонну придут более 150 гостей. Среди них родные и близкие звезды российской сцены и коллеги. Торжественный банкет состоится 20 апреля, а общая сумма затрат на празднование – больше миллиона рублей. Средний чек мероприятия составит около 5 000. Организаторы мероприятия закроют ресторан для других клиентов, так как даже в самом большом зале не поместятся столько людей. Этот факт также повлияет на стоимость банкета.Алла Пугачева планирует отпраздновать непосредственно свой юбилей в особняке, в поселке Грязь вместе с самыми близкими людьми. После этого «женщина, которая поет» поедет на репетицию сольного концерта. Последний должен пройти в Кремлевском дворце 17 апреля. Все билеты на выступление знаменитости были раскуплены в первые дни, а теперь перекупщики предлагают поклонникам творчества Пугачевой приобрести их за «баснословные» суммы – от 200 до 400 000 рублей за один билет.