Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства





Социальное расстройство, согласно исследованию Американской психиатрической ассоциации (APA), возникает в ситуациях, связанных с работой, общением с незнакомцами, публичными выступлениями. Часто человека тревожит мнение окружающих о нем. Все это мешает людям заниматься повседневными делами, находиться в обществе, выполнять свои профессиональные обязанности, заводить и поддерживать дружеские отношения. Они избегают общественных собраний, не посещают мероприятия в одиночку, так как им для ощущения безопасности нужен рядом знакомый.По данным Национального института психического здоровья (NIMH), социальную фобию часто путают с застенчивостью, но опрос с участием 10 000 подростков показал, что лишь 50% из них стесняются, а 12% соответствуют критериям тревожного расстройства. Люди с депрессией опасаются социальных условий, обеспокоены суровой оценкой окружающих и переживают, даже если это не так. Симптомы фобии могут проявляться и физически в виде дрожи, обильного потоотделения, мышечное напряжение, учащенного сердцебиения, покраснения лица, слабости, расстройства желудка, спутанности сознания.Причины возникновения социального тревожного расстройства мало изучены. Специалисты подозревают, что оно связано с нарушением регуляции нейротрансмиттеров, особенно серотонина. Признаки фобии у многих проявляются в детстве или подростковом возрасте. Социальная тревога, считают эксперты, частично вызвана примерами окружения. Психологи советуют близким, замечающим у родного человека признаки расстройства, проконсультироваться со специалистами, так как такие люди часто начинают злоупотреблять алкоголем или запрещенными препаратами, чтобы справиться с ситуацией.