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Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства
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Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства

Нервозность, возникающая во время важных мероприятий или в непривычных для человека ситуациях, считается нормальным явлением. Однако, когда она перерастает в чувство крайнего дискомфорта, страхов и опасений, может возникнуть социальное тревожное расстройство. Эксперты назвали причины его возникновения и сопровождающие симптомы.
Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства

Социальное расстройство, согласно исследованию Американской психиатрической ассоциации (APA), возникает в ситуациях, связанных с работой, общением с незнакомцами, публичными выступлениями. Часто человека тревожит мнение окружающих о нем. Все это мешает людям заниматься повседневными делами, находиться в обществе, выполнять свои профессиональные обязанности, заводить и поддерживать дружеские отношения. Они избегают общественных собраний, не посещают мероприятия в одиночку, так как им для ощущения безопасности нужен рядом знакомый.

По данным Национального института психического здоровья (NIMH), социальную фобию часто путают с застенчивостью, но опрос с участием 10 000 подростков показал, что лишь 50% из них стесняются, а 12% соответствуют критериям тревожного расстройства. Люди с депрессией опасаются социальных условий, обеспокоены суровой оценкой окружающих и переживают, даже если это не так. Симптомы фобии могут проявляться и физически в виде дрожи, обильного потоотделения, мышечное напряжение, учащенного сердцебиения, покраснения лица, слабости, расстройства желудка, спутанности сознания.
Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства

Причины возникновения социального тревожного расстройства мало изучены. Специалисты подозревают, что оно связано с нарушением регуляции нейротрансмиттеров, особенно серотонина. Признаки фобии у многих проявляются в детстве или подростковом возрасте. Социальная тревога, считают эксперты, частично вызвана примерами окружения. Психологи советуют близким, замечающим у родного человека признаки расстройства, проконсультироваться со специалистами, так как такие люди часто начинают злоупотреблять алкоголем или запрещенными препаратами, чтобы справиться с ситуацией.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:10

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