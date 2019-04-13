Представлен список любовных побед Гарри Каспарова





Главной женщиной в жизни 56-летнего Гарри Каспарова является его мать - Клара Шагеновна Каспарова. Она всегда контролировала любовные отношения сына. К его похождениям родительница относится спокойно, ей главное, чтобы наследник своевременно посещал занятия и тренировки.Первый роман спортсмен завел в 21 год со старшей на 16 лет актрисой Мариной Нееловой. Через два года он расстался со своей первой любовью из-за ее беременности. У шахматиста родилась наследница Ника, но с ней и ее матерью он не общается.Позже Каспаров вступил в брак с переводчицей Марией Араповой. Она хотела жить отдельно от Клары Шагеновой, которая вмешивалась в отношения и постоянно выражала недовольство ею. Супруги разошлись после того, как в семье родилась дочь Полина.Следующей избранницей стала 18-летняя Юлия Вовк, которая родила ему сына Вадима. С 2005 года Каспаров женат на Дарье Тарасовой. У пары уже двое детей - Аида и Николас.