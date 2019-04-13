АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы причины и симптомы социального тревожного расстройства
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Представлен список любовных побед Гарри Каспарова

Советский и российский шахматист Гарри Каспаров заслужил славу плейбоя из-за громких романов. Журнал Андрея Малахова StarHit представил вниманию список его любовных побед.
Представлен список любовных побед Гарри Каспарова

Главной женщиной в жизни 56-летнего Гарри Каспарова является его мать - Клара Шагеновна Каспарова. Она всегда контролировала любовные отношения сына. К его похождениям родительница относится спокойно, ей главное, чтобы наследник своевременно посещал занятия и тренировки.

Первый роман спортсмен завел в 21 год со старшей на 16 лет актрисой Мариной Нееловой. Через два года он расстался со своей первой любовью из-за ее беременности. У шахматиста родилась наследница Ника, но с ней и ее матерью он не общается.

Позже Каспаров вступил в брак с переводчицей Марией Араповой. Она хотела жить отдельно от Клары Шагеновой, которая вмешивалась в отношения и постоянно выражала недовольство ею. Супруги разошлись после того, как в семье родилась дочь Полина.

Следующей избранницей стала 18-летняя Юлия Вовк, которая родила ему сына Вадима. С 2005 года Каспаров женат на Дарье Тарасовой. У пары уже двое детей - Аида и Николас.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи составили рейтинг самых
Дмитрий Маликов поделился с
Жителя России наградили в Китае за
Кейт Миддлтон изменила стиль, чтобы
Врач-сомнолог объяснил, почему сон под
Стала известна примерная стоимость
Представлен список любовных побед Гарри
Компания Chevrolet официально
Названы причины и симптомы социального
Во время поцелуя с Катей Кищук Ольге
Владимир Путин пообещал помогать
Ученые считают, что игры способны
«Дом-2»: В Сети появились сведения, что
Спорткар Lamborghini Huracan
Ученые: Крысы способны сопереживать
«Как девочка»: Звезда Comedy Woman
Google и Huawei выплатят по 400
Ученые: Кетамин способен изгонять
Поклонники Паулины Андреевой
Стефания Маликова резко ответила
Обнаружена новая «супер-Земля» в
Lockheed Martin выпустит духи с
«Было так больно, что сознание
Сервис знакомств Tinder признан самым
Всего одна порция алкоголя может
Беременная жена Венсана Касселя Тина
Ученые предложили идентифицировать
В Подмосковье грузовой поезд столкнулся
«Тянет на поиск приключений»: Роза
Эдита Пьеха вспомнила, как муж ревновал
Просмотреть все новости