Владимир Путин пообещал помогать развитию российской космонавтики
На мероприятии, которое было посвящено Дню космонавтики, Владимир Путин выступил с речью. Глава Российской Федерации пообещал оказать помощь в развитии отечественной космонавтики.
Президент РФ поздравил россиян с праздником и пообещал, что государство окажет необходимую поддержку в развитии космонавтики. Он отметил наиболее выдающиеся свершения отечественных космонавтов. Президент подчеркнул, что первопроходцы ставили цели, устремленные в будущее, а также шли на большой риск, показывая грядущему поколению пример самопожертвования. Об этом сообщает интернет-издание Слово и Дело.
Владимир Путин сообщил, что программы полетов в космос и расширения исследования дальнего пространства являются весьма важными шагами в процессе развития отечественной космонавтики. Он сообщает, что технологическая база страны находится на высшем уровне и готова к осуществлению поставленных целей.
Президент РФ поздравил россиян с праздником и пообещал, что государство окажет необходимую поддержку в развитии космонавтики. Он отметил наиболее выдающиеся свершения отечественных космонавтов. Президент подчеркнул, что первопроходцы ставили цели, устремленные в будущее, а также шли на большой риск, показывая грядущему поколению пример самопожертвования. Об этом сообщает интернет-издание Слово и Дело.
Владимир Путин сообщил, что программы полетов в космос и расширения исследования дальнего пространства являются весьма важными шагами в процессе развития отечественной космонавтики. Он сообщает, что технологическая база страны находится на высшем уровне и готова к осуществлению поставленных целей.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:52