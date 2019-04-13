Во время поцелуя с Катей Кищук Ольге Серябкиной было «немножко противно, немножко приятно»





12 апреля Ольга Серябкина отпраздновала свои 34 года. Катя Кищук, хорошая подруга Ольги, приехала поздравлять её и, во время съёмок сторис в Instagram, не ограничилась одним поцелуем, а буквально зацеловала именинницу. «Мне немножко противно, немножко приятно», - ответила виновница торжества на внезапные нежности.Екатерина возмутилась на подобную реакцию, и Ольге пришлось признаться, что поцелуй ей всё-таки понравился. Кроме подобных поздравлений в соц. сети можно было заметить праздничный торт, огромный букет цветов и даже матрёшку с изображением артистки. У российской певицы очень плотный график выступлений, и поздравления она принимала перед самым концертом в городе Нур-Султан.И Катя и Ольга являются бывшими участницами группы Serebro. Серябкина выступает сейчас под псевдонимом MOLLY.Катя Кищук часто шокирует своих поклонников эпатажными выходками, кроме поцелуев с Ольгой она недавно выложила фото в абсолютно обнаженном виде.