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Во время поцелуя с Катей Кищук Ольге Серябкиной было «немножко противно, немножко приятно»

12 апреля Ольга Серябкина отпраздновала свои 34 года. Катя Кищук, хорошая подруга Ольги, приехала поздравлять её и, во время съёмок сторис в Instagram, не ограничилась одним поцелуем, а буквально зацеловала именинницу. «Мне немножко противно, немножко приятно», - ответила виновница торжества на внезапные нежности.
Во время поцелуя с Катей Кищук Ольге Серябкиной было «немножко противно, немножко приятно»

Екатерина возмутилась на подобную реакцию, и Ольге пришлось признаться, что поцелуй ей всё-таки понравился. Кроме подобных поздравлений в соц. сети можно было заметить праздничный торт, огромный букет цветов и даже матрёшку с изображением артистки. У российской певицы очень плотный график выступлений, и поздравления она принимала перед самым концертом в городе Нур-Султан.

И Катя и Ольга являются бывшими участницами группы Serebro. Серябкина выступает сейчас под псевдонимом MOLLY.

Катя Кищук часто шокирует своих поклонников эпатажными выходками, кроме поцелуев с Ольгой она недавно выложила фото в абсолютно обнаженном виде.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:57

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