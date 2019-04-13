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«Дом-2»: В Сети появились сведения, что «Вице-мисс Планеты 2015» Наталье Шароновой на самом деле 40 лет

В социальных сетях появилась информация о том, что «Вице-мисс Планеты 2015» Наталье Шароновой на самом деле 40 лет. Сама участница пока не комментирует подобную информацию.

«Дом-2»: В Сети появились сведения, что «Вице-мисс Планеты 2015» Наталье Шароновой на самом деле 40 лет

Нужно сказать, что бывший возлюбленный Валерии Фрост – Захар Саленко не стал скрывать своего восторга, когда к нему на реалити-шоу «Дом-2» пришла третья «Вице-мисс Планеты» Наталья Шаронова.

Захар во всеуслышание заявлял, что в Наталье его устраивает абсолютно все, ведь девушка не только очень красивая, но и имеет хорошее финансовое положение, что, как известно, очень важно парню. Также Саленко подчеркнул, что его всегда привлекали девушки немного старше, поэтому он не видит ничего плохого в том, что Шароновой 27 лет, а ему всего 24 года.

Впрочем, несколько часов назад в Сети появились сведения, что вице-мисс на самом деле далеко за 30. По словам интернет-пользователей, Шароновой 40 лет. А это значит, что телезрители были правы, когда то и дело заявляли, что девушка выглядит старше своего возраста.

«Дом-2»: В Сети появились сведения, что «Вице-мисс Планеты 2015» Наталье Шароновой на самом деле 40 лет

Как бы то ни было, но не все поклонники телепроекта «Дом-2» верят в информацию, которая сейчас распространяется по социальным сетям. Фанаты телешоу убеждены, что Наталья просто сильно «подурнела» со времен участия в конкурсе красоты или «переборщила» с пластическими операциями, сообщает Ondom2.

В свою очередь сама Шаронова пока никак не прокомментировала сообщение, которое появилось в Интернете. Девушка не опровергла и не подтвердила эти слухи.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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