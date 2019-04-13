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Компания Chevrolet официально представила новый кроссовер Captiva

Бренд Chevrolet на официальной презентации представил миру кроссовер Captiva второго поколения. Автомобиль является слегка перелицованным «клоном» дореформенной версии китайской модели Baojun 530.
Компания Chevrolet официально представила новый кроссовер Captiva

Внешне машины отличаются лишь эмблемой и решеткой радиатора. Интерьер автомобилей тоже практически идентичен за исключением панели приборов и мультимедийного комплекса. Новинка получит две версии салона – на пять и семь мест. Для своего крососвера Captiva специалисты Chevrolet предусмотрели шесть подушек безопасности парктроники заднего и переднего хода, светодиоды, камеру заднего вида и 17-дюймовые диски.
Компания Chevrolet официально представила новый кроссовер Captiva

Перелицованный «клон» Baojun 530 оснащен, как и «донор», бензиновой 1,5-литровой «турбочетверкой» на 147 л. с., работающей в тандеме с 6-скоростной МКПП или вариатором. Кроссовер имеет только передний привод.

Компания Chevrolet планирует начать реализацию Captiva со стран Южной Америки во второй половине 2019 года. Азиатский вариант паркетника разработчики раскроют примерно в этот же период.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:15

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