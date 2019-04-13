Компания Chevrolet официально представила новый кроссовер Captiva





Внешне машины отличаются лишь эмблемой и решеткой радиатора. Интерьер автомобилей тоже практически идентичен за исключением панели приборов и мультимедийного комплекса. Новинка получит две версии салона – на пять и семь мест. Для своего крососвера Captiva специалисты Chevrolet предусмотрели шесть подушек безопасности парктроники заднего и переднего хода, светодиоды, камеру заднего вида и 17-дюймовые диски.Перелицованный «клон» Baojun 530 оснащен, как и «донор», бензиновой 1,5-литровой «турбочетверкой» на 147 л. с., работающей в тандеме с 6-скоростной МКПП или вариатором. Кроссовер имеет только передний привод.Компания Chevrolet планирует начать реализацию Captiva со стран Южной Америки во второй половине 2019 года. Азиатский вариант паркетника разработчики раскроют примерно в этот же период.